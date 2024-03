"Anselmo dei boschi" entra nell’Emporio. Il libro di Tenucci fra mito e riflessioni

"Anselmo dei boschi" è il titolo del libro di Francesco Tenucci che sarà presentato domenica alle 17 nell’Emporio di Scansano, in via Marconi. Con l’autore dialogherà Tiziana Agnitelli.

L’opera, che attinge alla tradizionale classica del mito, espressione prima sia della filosofia che della psicologia e comunque genere letterario comune a tutte le epoche e a tutti i popoli, tratta della ricerca della libertà cui il protagonista è chiamato, attraverso un lungo viaggio, una fuga dal passato che qualunque stratagemma mette in atto per imprigionarlo, affinché non sveli ai più, ma principalmente a se stesso, l’origine del proprio dolore. Una soglia dolente cosparsa di verità frantumate che tagliano ma devono essere attraversate per conquistare il premio più ambito. La conoscenza di se stessi e la libertà che ne consegue.

Tenucci, maremmano doc, presenterà il libro nella storica cornice di Palazzo Ghio, uno dei più noti di Scansano, ricco di sotterranei, cantine e riposti segreti, che ospita appunto l’Emporio di Scansano. I gestori, Egidio e Simonetta, ispirati dal fascino che trasuda dalle antiche mura, ne hanno fatto un salotto letterario dove, oltre lo spirito, si possono saziare tutti i sensi tentati dagli abbinamenti col Re di quei colli: il Morellino.