Annarita Briganti racconta la ‘sua’ Callas

A cento anni dalla nascita di Maria Callas, la storia, la grandezza, il mito di una grande soprano e protagonista della lirica mondiale suscita ancora infinito interesse e il 2023 è diventato l’anno di mostre, film, spettacoli teatrali, special televisivi e memorie tese a rendere omaggio a un personaggio quanto mai amato e discusso. Annarita Briganti (nella foto), oggi alle 18 alla Libreria delle Ragazzi, via Fanti 11/B a Grosseto, presenterà il suo saggio-biografia "Maria Callas, la diva umana". Nel libro parlano i testimoni, i pochi che l’hanno davvero vissuta, in questo lavoro frutto di documenti inediti, studi, interviste e ricerche sul campo dell’autrice. C’è Callas prima del successo, tra l’America e la Grecia, gli anni d’oro in Italia, a Milano e in giro per il mondo, gli anni difficili nelle prigioni dorate che si costruiva intorno e l’eredità artistica che ci ha lasciato. C’è Callas che sul palco non ha paura di niente e che non permette a nessuno di maltrattarla. E c’è Maria, sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale, senza niente a parte il suo immenso talento, che sposa un uomo molto più grande di lei, Giovanni Battista Meneghini, e che più tardi ha un colpo di fulmine per Aristotele Onassis, ritrovandosi a lottare per il divorzio quando in Italia ancora non era permesso. Dialoga con l’autrice, Loretta Pizzetti.