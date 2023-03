"Animali, uomini e parchi" di Sammuri Oggi il volume al museo di Storia Naturale

Dal XVI secolo a oggi, secondo un’indagine dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, sul nostro pianeta si sono estinte 757 specie animali a causa di attività umane: oggi però, con l’aiuto della scienza, parchi e uomini insieme possono fare molto per contrastare la perdita di biodiversità, correggendo gli errori commessi e prevenendone di nuovi. È il tema del libro "Animali, uomini e parchi" di Giampiero Sammuri (nella foto), che l’autore presenterà oggi alle 17 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma (l’evento è a ingresso libero): insieme con Sammuri e il direttore del museo, Andrea Sforzi, interverranno lo zoologo Luigi Boitani, l’assessore al Turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto. È una raccolta di riflessioni – raccontate in brevi capitoli, ognuno dei quali accompagnato da un pratico "tempo di lettura" – su vari argomenti e situazioni, tutte vissute in prima persona negli ultimi vent’anni di lavoro trascorsi a salvare e gestire specie minacciate e aree protette. La Maremma è tra i grandi protagonisti, ma non solo: tra le pagine del libro si parla di foca monaca e falco pescatore, orsi e lupi, cinghiali, insetti impollinatori e farfalle, specie aliene, cacciatori e agricoltori, ambientalisti e animalisti, turismo nei parchi. Un viaggio nella biodiversità, attraverso il racconto di uno dei massimi esperti in materia. Giampiero Sammuri è biologo, esperto di aree protette, autore di oltre 30 pubblicazioni in campo zoologico e ambientale e di piani faunistici, consulente in piani di controllo della fauna selvatica, impegnato in attività didattiche e di formazione in biologia.