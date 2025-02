Anima Vera cerca animatori

Un traguardo importante per Anima Vera, che nel 2025 celebra 35 anni di esperienza nell’animazione turistica e si prepara a una stagione ricca di novità. L’azienda, con sede a Castiglione della Pescaia, dà il via al recruiting per la nuova stagione, cercando giovani talenti pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza lavorativa straordinaria. Gli aspiranti animatori, dopo aver inviato il proprio curriculum, verranno selezionati per poi essere messi alla prova nei "Fun Days" online e negli incontri dal vivo di "Anima Vera On The Road".

Anima Vera è alla ricerca di animatori, coreografi, ballerini, cantanti, dj e tsl, responsabili e animatori baby, mini e junior club, istruttori fitness, tiro con l’arco, tennis e calcio, torneisti. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum all’indirizzo mail animavera.it/unodinoi.

La selezione dei nuovi talenti sarà guidata da Alessandro Grutt, originario di Napoli con esperienza trentennale di animazione turistica e recruiting per importanti tour operator internazionali oltre ad esperienze cabarettistica nel duo "Bonus Malus", insieme ad una figura storica dell’animazione in Italia e di Anima Vera: Giancarlo Migliorini, (oltre 40 Anni di esperienza) grossetano con un passato da recruiter in Valtur (dal 1984 al 2014) e attuale responsabile della logistica dell’azienda Anima Vera.

Una volta selezionati, gli aspiranti animatori parteciperanno alla Anima Vera Academy 5.0, un percorso di formazione intensivo che si svolgerà alla Fattoria La Principina a Grosseto.