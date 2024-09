Ancora "GRande estate al mare" . Sul palco la simpatia di Sergio Sgrilli

"Vieni che te le suono" è il titolo dello spettacolo di e con Sergio Sgrilli che va in scena oggi al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. L’evento rientra nella rassegna "GRande estate al mare", promossa dall’Amministrazione comunale di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo, e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da Ad Arte spettacoli in collaborazione con il San Rocco Festival. L’appuntamento con l’artista follonichese è alle 21.30 (ingresso gratuito, a partire dalle 20.30).

Dopo qualche anno a interpretare ruoli teatrali, "rinchiuso" nel personaggio di turno, Sergio Sgrilli, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, torna a dialogare con il pubblico e lo fa a modo suo, raccontandosi, con un monologo che si potrebbe intitolare anche "Le scelte". Perché proprio le varie scelte fatte creano il filo narrativo: scelte di vita quotidiana che tracciano il percorso di una esistenza, scelte vincenti o, al contrario disastrose, secondo i vari punti di vista, ma ognuna vissuta sulla propria pelle, viso e anima, che iniziano però a mostrarne i segni.

Scelte comuni, banali, dettate dalle mode del momento o controcorrente, che raccontano generazioni, personaggi, come fossero fotografie di questi nostri tempi passati e presenti: da un’estate del ’78 all’ultimo lockdown. In "Vieni che te le suono" i monologhi si fondono con canzoni originali e altre popolari da cantare e da ascoltare. Dissacranti racconti familiari, poesie sporcate da gag e battute pungenti, diventano la colonna sonora di una esistenza vera e vissuta. Sul palco la musica degli ultimi cinquant’anni si mette a servizio per far ridere, cantare, pensare, emozionare. Difficile trovare confini netti tra comicità, teatralità e concerto in questa canzone lunga una vita.

Informazioni utili. Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero, dalle 20.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La rassegna “GRande estate al mare” si conclude martedì alle 21.30, con il concerto del Ginevra di Marco Trio.