Anche Grosseto a ‘Facciamo Pace’

La consigliera comunale Amelia Gaviano ha partecipato, in rappresentanza del Comune, alla manifestazione "Facciamo Pace" a Roma. L’evento, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani, si è svolto in collaborazione con Roma Capitale, in preparazione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Un’iniziativa, quest’ultima, programmata per giovedì 21 sempre a Roma. La partecipazione della consigliera Gaviano a questo incontro riflette l’impegno del Comune di Grosseto nel sostenere la pace, i diritti umani e la memoria collettiva. La manifestazione "Facciamo Pace" ha fornito un’importante piattaforma per la condivisione di idee e la promozione di valori fondamentali, evidenziando la necessità di un impegno congiunto per costruire una società più giusta e pacifica. "La pace – ha detto Amelia Gaviano – è uno stile di vita fatto di relazioni, di ascolto e di reciprocità per superare i conflitti a partire da quelli più piccoli. È dunque necessario – prosegue – unire le forze a livello locale e nazionale per contrastare le manifestazioni criminali e promuovere un ambiente più sicuro e giusto per tutti i cittadini".