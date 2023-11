’Anatomia di una caduta’. Da oggi a domenica il thriller di Justine Triet

Al cinema Stella da oggi fino a domenica, è in programma il film vincitore della Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes. E’ il legal-thriller "Anatomia di una caduta" della regista francese Justine Triet. Siamo nelle Alpi francesi. La scrittrice Sandra, di origini tedesche, vive in uno chalet di montagna insieme al marito Samuel, anche lui scrittore ma irrealizzato, e al figlio non vedente Daniel, di undici anni. Quando Samuel viene trovato morto immerso nella neve davanti casa, la polizia sospetta che possa non essere un suicidio.