Amori sui generis. I premiati della 5^ edizione

Successo per la cerimonia di premiazione, svolta al Teatro degli Industri, della quinta edizione del concorso letterario "Città di Grosseto Amori sui generis". Oltre ai premi della rassegna, sono stati assegnati i premi alla carriera all’attrice di origini grossetane Francesca Del Fa e allo scrittore Andrea Vitali. Vincitore assoluto della sezione Libro edito è il romano Gabriele Raho con il thriller edito da Newton Compton Il manicomio di Guillon. Seconda Caterina Ceccuti di Firenze, terzo Ugo Moriano di Imperia. Premio della critica a Elena Salem di Milano. Premio della giuria a Rita Pugliese di Milano. Premio Letteratura e Dintorni a Cinzia Petri di Rispescia, Viviana Verbaro di Roma e Valerio Marra di Roma. Premio del Presidente ad Adriana Assini di Roma e a Tiziana Maiolo di Milano. Per la sezione Libro edito di poesia al primo posto Daniele Ricci di Fano (Lezioni di meraviglia - Pequod editore). Al secondo e terzo posto Anna Spissu di Milano e Laura Costantini. Premio della giuria a Roberta Mezzabarba. Premio della critica a Casati Roberto di Vigevano.

Per la sezione Libro inedito di narrativa vince la pubblicazione gratuita con Pegasu Edition Guidi Gabriella di Urbino (Una vita maledetta). Al secondo e terzo posto Cionco Chiara di Orbetello e Barbara Vuano di Grado. Premio della giuria a Giuseppe Silvestri di Valsamoggia. Per la sezione Poesia singola al primo posto Simonetta Barsotti di Livorno (Di noi). Al secondo e terzo posto Micheletino Matarazzo di Grosseto e Giulio Bernini di Monte Compatri. "Premio Amori sui generis" a Antonella Margherito di Grosseto. Premio della giuria a Lucia Lemonci di Grosseto. Premio speciale "Letteratura e Dintorni" a Marco De Cesaris di Roma. Premio della critica a Rossana Prosperi di Arquata Scrivia. Per la sezione Racconto (ispirato ad una frase di Italo Calvino) al primo posto Fabrizio Vecchi di San Giorgio di Piano (L’ultima tela). Al secondo e terzo posto Horn Wolfango di San Giovanni in Persiceto (Ippolita e il soldato dell’imperatore) e Luisa Trimarchi di Cremona. Premio della giuria a Nappa Lucia di Napoli. Premio della critica a Bassetto Alberto di Saletto di Breda di Piave.