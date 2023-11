Amministrative, via alle manovre: "Campagna di ascolto" del Pd

Si chiamerà "Operazione Ascolto" ed è l’inizio, in pratica, della campagna elettorale del Partito Democratico di Massa Marittima, in vista delle prossime elezioni Amministrative. Il Pd della città del Balestro dunque, coinvolgendo tutti i circoli di frazioni e capoluogo, "metterà in campo con forza la propria iniziativa politica – spiegano i vertici del Pd locale –, per ascoltare le persone e parlare alla città. Una comunità è fatta di persone e nessuno meglio di chi vive il territorio ne conosce i problemi e le necessità" Con la campagna di ascolto che si svolgerà nei mesi invernali, il Partito Democratico vuol raccogliere "le proposte dei cittadini, per inserirle nel programma per le elezioni amministrative del 9 giugno 2024, in modo da progettare dal basso la Massa Marittima di domani. Con la possibilità di tutti, attraverso il modulo fornito ai gazebo, di segnalare problemi del territorio ed elaborare idee, il Partito Democratico di Massa Marittima, vuole costruire il programma del futuro del capoluogo e delle frazioni, valorizzando coinvolgimento e partecipazione dal basso della cittadinanza". L’idea è quella di scoprire prima degli altri quali sono le vere esigenze della popolazione. "Dobbiamo aprire sempre di più il partito e le istituzioni – dicono – consideriamo la tornata elettorale del 2024 come un’opportunità per inquadrare problemi ed esigenze, di cui si dovrà far carico chi sarà eletto. Noi riteniamo che, fra le funzioni principali di un partito politico, ci sia quella di essere diaframma tra la comunità, gli eletti e i livelli di governo, di essere sostanzialmente antenna dei territori". Il Partito Democratico di Massa Marittima "per creare questa sinergia porteremo il nostro partito nelle piazze, ai mercati e nelle frazioni durante il mese di dicembre con i gazebo allestiti dai circoli massetani: qui verranno accolte le istanze dei cittadini tramite i questionari forniti dal Pd locale". Poi chiudono: "Chiunque abbia voglia di confrontarsi sui vari temi, di dare un contributo perché ha a cuore il futuro di Massa Marittima, chiunque abbia proposte, segnalazioni da evidenziare o semplicemente abbia voglia di scambiare due parole con noi, lo aspettiamo. Noi saremo lì, per ascoltare e prendere appunti dei suggerimenti ricevuti in vista delle prossime elezioni amministrative".