"Amiche prendetevi cura di voi"

La violenza sulle donne purtroppo è sempre un tema attuale. Oggi, nel giorno della festa internazionale riservata alle donne, è tempo di bilanci. Vittoria Doretti, inventrice e responsabile del Codice Rosa, chiede consapevolezza. "Voglio ribadire con forza – ha detto – che l’8 marzo deve essere una festa per tutte le donne e l’impegno di tutta l’azienda a fianco delle donne, sia nei percorsi di cura e prevenzione, al di là del Codice Rosa". Secondo Vittoria Doretti è importante anche la salute e la medicina di genere nell’ambito della prevenzione. "Durante il Covid – ha aggiunto – abbiamo allentato i nostri controlli. Vorrei ricordare a tutte le donne di riprendere il percorso di screening. L’invito? Ogni donna si prenda cura di se stessa". I numeri del Codice Rosa intanto non tendo a rallentare: nel primo semestre del 2022, nel territorio dell’Asl Toscana Sud Est, sono stati attenzionati 8 casi di abusi, 183 casi di maltrattamenti su donne e 51 casi di maltrattamenti su minori. Gli accessi al pronto soccorso risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. Dati allarmanti, rilevati grazie alla preziosa collaborazione di enti e istituzioni territoriali, tra cui associazioni e Centri antiviolenza.

"La rete del Codice Rosa, ormai solida istituzione regionale è in continua evoluzione – chiude Vittoria Doretti – in Toscana stiamo lavorando affinchè diventi sempre più dinamica e forte nei collegamenti interaziendali e interistituzionali con l’intento di creare linguaggi e procedure sempre più condivisi con procura, forze dell’ordine, centri antiviolenza e con tutte le realtà del territorio. Gli eventi che si sviluppano".