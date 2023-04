Amiata Piano Festival Diciottesimo anno e un traguardo speciale

Anteprima il 20 maggio, ultimo appuntamento il 9 dicembre con il concerto di Natale. Pronto il programma della diciottesima edizione dell’Amiata Piano Festival che sarà ospitato nel Forum Fondazione Bertarelli, a Poggi del Sasso, dove "da 18 anni – spiegano gli organizzatori – il suono della natura amiatina si fonde con le sfidanti proposte musicali della coppia d’arte e vita Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, che quest’anno festeggeranno il loro trecentesimo concerto in duo proprio nel silenzio e musica della natura toscana, dove sono stati pionieri di un modo diverso di fare arte immateriale nella bellezza incontaminata grazie al sodalizio con la Fondazione Bertarelli".

"Quest’anno – si spiega ancora –, il 29 luglio, si festeggerà un altro importante traguardo: il trecentesimo concerto in duo dei fondatori Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, il cui virtuosismo e curiosità sperimentale sono noti in tutto il mondo e hanno rappresentato la vera colonna portante di Amiata Piano festival per diciotto lunghi anni di lavoro, ricerca e riflessione".

Si parte sabato 20 maggio con il concerto d’anteprima di Maurizio Baglini "Gioia, bella scintilla divina" (progetto a cura di Louis Lortie), e si prosegue il 29 giugno con "Il violoncello di Strauss" e l’Orchestra Cupiditas diretta da Pietro Veneri ( Silvia Chiesa al violoncello); il 30 giugno con "Schubert Segreto" con Michele Placido (voce recitante) e i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani; l’1 luglio con "Salotto d’antan" proposto dal Quartetto Klimt; il 2 luglio con "Un canto essenziale" con Enzo e Lorenzo Mancuso (cantanti, compositori e polistrumentisti). Si continua il 27 luglio con "In love with Mendelssohn" proposto da Gabriele Pieranunzi, Riccardo Zamuner (violini); Francesco Fiore, Simonide Braconi (viole); Silvia Chiesa (violoncello); Amerigo Bernardi (contrabbasso) e Maurizio Baglini (pianoforte), poi il 28 luglio "Grand tour Beethoven" con Alexander Kashpurin e Luigi Carroccia (pianoforte), il 29 luglio con "300 volte Baglini & Chiesa", concerto di Silvia Chiesa (violoncello) e Maurizio Baglini (pianoforte), e il 30 luglio con "Popsongs" con l’Ensemble Roma Sinfonietta diretta da Marcello Panni. Ad agosto, invece, appuntamento il 24 con "Mozart, what else?" con l’Orchestra Filarmonica "Vittorio Calamani" e Maurizio Baglini al pianoforte; il 25 con "Romanticissimo Ciaikovsky" del Trio Stradivarius, il 26 con "Grand Tour Beethoven" con Axel Trolese, Illia Ovcharenko (pianoforte) e poi il 27 con il "Leonard Bernstein Tribute" con il Gabriele Coen Jazz Quintet. Il 9 dicembre, poi, chiusura con "Il cuore degli eroi" con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna.