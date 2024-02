Ambulanza tecnologica. La Croce rossa ha presentato in piazza il nuovo mezzo

Corre sempre in soccorso della collettività, assicurando aiuto in momenti di difficoltà. In sintesi, un corpo di soccorso, la Croce rossa. Nello specifico i volontari che annunciati da una sirena corrono per prestare aiuto, a volte vitale. E ieri è stata presentata la nuova ambulanza della Croce Rossa grossetana. Circa cinquanta persone si sono ritrovate davanti al Municipio per inaugurare il nuovo mezzo che amplierà il parco macchine,con innovative apparecchiature elettromedicali. Saranno la barella bariatrica, di dimensioni e portata maggiore rispetto alla classica, la culla pediatrica e uno schermo per i bambini. In piazza Duomo erano presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Comitato Croce Rossa di Grosseto Hubert Corsi, il presidente di Banca Tema, Francesco Carri, il direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza dell’Asl Sud-Est Mauro Breggia, il presidente Croce Rossa Regionale Francesco Capone e per la diocesi don Franco Cencioni. Presenti anche tanti volontari e cittadini. Prima del taglio del nastro, è avvenuta la benedizione da parte di don Franco. "Facciamo e dimostriamo concretamente – ha detto – che c’è speranza in un tempo migliore, quello della civiltà dell’amore".

Dopo la benedizione, il taglio del nastro. "Una giornata – ha detto il sindaco Vivarelli Colonna – di vicinanza, ammirazione, commozione e sentimento nei confronti di un’istituzione che opera in soccorso, a titolo volontaristico, sottraendo del tempo a se stessi per gli altri in maniera altruistica, generosa e delicata. Festeggiamo lo sviluppo tecnologico con la culla pediatrica e la barella, che io stesso posso collaudare. Mi metto a disposizione". Detto fatto e così il sindaco ha provato la barella bariatrica. Precedentemente un volontario ha spiegato la funzione dello schermo all’interno del mezzo. "Nel caso dovessimo portare un bambino, ela situazione lo permette, metteremo dei cartoni animati". "Con piacere – afferma Carri – e in coerenza con i nostri principi strutturali, abbiamo contribuito all’acquisto di questa ambulanza all’avanguardia". La barella bariatrica è stata fornita in comodato d’uso dall’Asl. "È un gioiello – afferma Breggia – contribuirà ad un servizio con un minimo dispendio energetico del personale servendo il paziente in maniera egregia". L’ultima parola al presidente Corsi che ha rivolto un appello. "È un’ambulanza specifica, di ultima generazione che la differenzia dalle altre con la barella. È una tutela in più. La Croce Rossa è tutti i giorni a servizio della comunità. Il nostro cruccio è non riuscire a coprire tutte le esigenze, ci dispiace quando dobbiamo rinunciare a qualche viaggio,sappiamo quanto significa dare assistenza. A tal proposito, avvicinatevi maggiormente al volontariato e alla Croce rossa. Prossimamente ci sarà un corso di formazione. Mi auguro tante adesioni perché il volontariato necessita di ricambio".