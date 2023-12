Ambra Sabatini è l’atleta paralimpica dell’anno secondo la Gazzetta dello Sport. La fortissima runner portoercolese si è aggiudicata il premio dei "Gazzetta Sports Award", che la rosea assegna alla fine dell’anno e che mette in palio, per la nona edizione, un anello disegnato dalla Maison Damiani. L’evento di premiazione si terrà sulla nave Msc Fantasia di Msc Crociere mercoledì 6, con i campioni che si ritroveranno tutti insieme nel Golfo di Napoli, mentre sarà trasmesso in seconda serata sabato 16. Tra i premiati di quest’anno anche Francesco Bagnaia campione mondiale MotoGp, l’Italia della Coppa Davis e tanti altri che hanno contribuito a rendere questo anno straordinario. "Ambra Sabatini – le motivazioni de La Gazzetta – è l’atleta paralimpica dell’anno. L’acuto stagionale della 21enne grossetana (originaria di Porto Ercole, ndr) è arrivato il 13 luglio allo stadio Charlety di Parigi, anticipazione della Paralimpiade che sarà, nella stessa città, tra poco più di otto mesi. La finanziera ha vinto l’oro iridato dei 100 categoria T63 (atleti con amputazioni agli arti inferiori), con tanto di record del mondo migliorato di 4100: fino a 13"98, col muro dei 14" per la prima volta infranto. Il bello è che il suo non è stato un trionfo tricolore isolato: ad accompagnare Ambra sul podio sono infatti state Martina Caironi e Monica Contrafatto. Splendida tripletta: esattamente come alla Paralimpiade di Tokyo 2021". "Ambra – si legge ancora – nel giugno 2019 vittima di un incidente mentre era in sella allo scooter con il papà, merita il riconoscimento non solo per le imprese da velocista". E come dare torto alla Gazzetta: Ambra Sabatini è l’orgoglio della sua terra e il premio è più che meritato.

Andrea Capitani