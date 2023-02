"Ambitour", via alla nona tappa Appuntamento nella zona nord

Dal mare cristallino, ai tesori minerari, ai celebrati borghi storici: è un itinerario ricco e vario quello della nona tappa di Ambitour, il percorso turistico dedicato agli amministratori e al personale degli Ambiti, che oggi farà tappa nel territorio della Maremma Toscana Nord. Sarà il nono appuntamento dell’iniziativa organizzata da Anci Toscana e Toscana Promozione, che vede i sindaci, gli assessori e i responsabili degli Ambiti toscani andare alla scoperta di tutte le 28 aree, in altrettanti brevi viaggi dove vengono accompagnati dai colleghi del posto; il tutto insieme alle degustazioni dei prodotti di eccellenza enogastronomica del territorio. Una tappa che vedrà anche la partecipazione del presidente di Anci Toscana a sindaco di Prato Matteo Biffoni. Si partirà da Villa Torre le Civette nel Comune di Scarlino, antico luogo di avvistamento sul mare, per poi visitare le miniere del borgo di Gavorrano, sede del Parco delle Colline Metallifere, per poi fare tappa alla Tenuta Rocca di Montemassi di Roccastrada con il suo Museo della Civiltà Rurale, ed infine la visita ai tesori di Massa Marittima. Al ritrovo, oltre che del presidente Biffoni, i saluti ai partecipanti saranno di Alessandro Ricciuti assessore del Comune capofila Follonica, di Silvia Travison assessore al turismo di Scarlino e di Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica. Ambitour, che in ogni tappa raccoglie un grande successo di partecipazione, è un modo inedito per promuovere le connessioni, le buone pratiche e la collaborazione, tanto preziose in un settore sempre più competitivo e a livello globale. Una formula che ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perchè tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti.