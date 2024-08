Altro colpo dell’Orbetello: preso Davide Paruzza la società lagunare rivoluziona la sua rosa

Altro colpo importante per l’Orbetello. La società lagunare, ripescata in Prima categoria, ha rivoluzionato la propria rosa rinforzandola con molti elementi arrivati da fuori regione. L’Orbetello ha messo a segno l’ennesimo colpo, ovvero quello di Davide Paruzza, centrocampista centrale classe 1994, che ha deciso di sposare il progetto orbetellano scendendo in categorie da lui mai calcate. Paruzza infatti ha mosso i primi passi nella Roma seguendo tutto il percorso del settore giovanile fino alla Primavera, passando poi al Chievo, dove proprio con la Primavera ha concluso una stagione ottima confermandosi tra i professionisti la stagione dopo con la maglia del Castiglione in serie C. Negli anni a seguire ha invece indossato le maglie di importantissime società di serie D ed Eccellenza come Terracina, Aprilia, Montespaccato, Fc Viterbo e Savoia. Ora la scelta di scendere in Prima categoria con l’Orbetello portando la propria esperienza.