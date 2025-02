"Altri tagli del Governo sulle risorse ai Comuni"

"Ancora una volta il Governo taglia risorse ai Comuni, mettendo in difficoltà i bilanci locali e, di conseguenza, i servizi essenziali per i cittadini. Scarlino perderà oltre 212.000 euro nel quinquennio 2025-2029, una cifra che avrà inevitabili conseguenze sulla capacità dell’amministrazione di garantire servizi fondamentali". Questo in una nota del Partito democratico di Scarlino. " Mentre da un lato il Governo continua a sottrarre fondi ai territori, dall’altro la Regione Toscana continua a investire su Scarlino – prosegue la nota – . Dopo i recenti finanziamenti per gli impianti sportivi, arriva ora un nuovo sostegno per il ripascimento del litorale, un intervento essenziale per contrastare l’erosione costiera e tutelare le nostre spiagge. Ogni anno la Regione garantisce risorse per la difesa della costa. Piuttosto che lamentarsi della Regione, i nostri amministratori dovrebbero puntare il dito verso il governo".