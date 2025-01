Altre iniziative in attesa della neve

La colonnina di mercurio non scende sotto lo zero e l’Amiata, ancora una volta, rimane a secco di neve. Quasi inesistenti anche le piogge, talmente poche che non hanno cambiato le sorti al laghetto – ormai prosciugato – utilizzato dalla Isa Impianti per alimentare il sistema di innevamento artificiale. "Spronati e stimolati da questa situazione paradossale – spiegano dalla Isa Impianti –, pur non potendo contare sull’acqua per poter ’accendere’ il nostro impianto di innevamento, mentre restiamo in attesa di nuove perturbazioni nevose che ci consentano una nuova apertura, ci siamo attrezzati con un nuovo investimento. Nonostante la poca acqua sparata, insieme alla poca neve naturale e anche se con soltanto i campi scuola aperti, per le vacanze natalizie, i turisti e gli amanti della neve ci hanno gratificato accorrendo in tanti ed apprezzando l’impegno che avevamo sostenuto per aprire. In questi giorni abbiamo montato il Neveplast anche nel tracciato della sciovia Jolly che, nei vari anni, abbiamo sempre visto cambiare di colore, da bianco a marrone, nel corso di un giorno".

Oltre a garantire la percorribilità anche con poca o totale assenza di neve, come per la sciovia Asso di Fiori, quest’intervento sarà utile anche d’estate per il trasporto di bikers. Finite le vacanze di Natale, i Comuni hanno intensificato gli incontri con le società degli impianti e gli operatori per procedere e condividere un progetto, a breve termine, spronando le società a trovare un accordo per lo skipass Amiata e per programmare, già da quest’inverno, tutti gli interventi necessari per le future stagioni.