Allerta meteo. Chiuse alcune scuole

Prorogata fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo con codice arancione da parte della Protezione civile regionale, per cui i sindaci maremmane delle zone interessante dall’allarme hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata odierna. Niente lezioni quindi – come ieri – a Grosseto (solo negli istituti superiori), Follonica (dalle 14 in poi), Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Orbetello, Scarlino, Monte Argentario, Capalbio e Magliano. Nel comune di Massa Marittima chiuse solo le scuole di Valpiana, scelta dovuta al fatto – spiega l’Amministrazione comunale – "che la scuola è ubicata in una zona ad alto rischio idraulico, perché è in prossimità del passaggio della Gora delle Ferriere. Già in passato si sono verificati degli episodi di esondazione".