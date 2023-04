Alle Terme un nuovo punto prelievi

Da giovedì 6 aprile sarà attivo il "Punto Prelievi" delle Terme di Saturnia, situato all’interno del reparto termale sanitario del Parco, dove sarà possibile effettuare oltre 400 tipi diversi di esami medici. Il punto prelievi di Terme di Saturnia opera come filiale del Laboratorio Analisi delle Terme di Chianciano: un importante presidio aggiuntivo a disposizione dei cittadini di tutto il territorio. I risultati degli esami saranno scaricabili da parte degli utenti direttamente sul proprio cellulare o sul proprio computer, grazie ad un moderno sistema di refertazione, quindi non servirà tornare al punto prelievi per ottenere il referto. Il servizio è destinato anche ai molti turisti che gravitano nel territorio: il personale qualificato di Terme di Saturnia è in grado di guidare gli Utenti nell’ottenere i risultati delle proprie analisi, nel pieno rispetto della privacy. Il Centro consente di effettuare tutti gli esami di routine, ma anche esami particolarmente all’avanguardia: dai check up donna o uomo completi, agli esami allergici, fino agli esami genetici, metabolici e anti-aging. Sono infatti stati resi disponibili agli Utenti esterni molti esami messi a punto per la Medical Spa del Resort Terme di Saturnia, una realtà unica nel panorama italiano del segmento benessere, prevenzione e salute. Terme di Saturnia, motore di sviluppo economico, occupazionale e turistico per il territorio, dispone anche di un ulteriore servizio di grande utilità: il comparto termale sanitario, con fanghi, balneoterapia ed inalazioni, in grado di curare moltissime patologie osteoarticolari, dermatologiche e delle vie respiratorie, come le bronchiti croniche, tanto diffuse in questo periodo, oltre dare forte ausilio alle terapie post Covid.