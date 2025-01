Alla scoperta delle mura. Tour con l’assessore: "Bastioni e gallerie. Così saranno migliori"

GROSSETOAlla domanda ’Cosa hanno detto i cittadini in merito alle mura?’ e alle piccole anticipazioni riguardanti la pulizia, sicurezza e maggiore vivibilità raccolte con le interviste ai grossetani, l’assessore comunale con delega alle Mura medicee, Luca Agresti, non ci ha pensato due volte: è saltato in piedi e ha proposto una passeggiata per constatare lo stato attuale delle mura. "Facciamo un’operazione verità" ha proposto l’assessore.

"Abbiamo intrapreso un grande lavoro sulle mura medicee - ha spiegato - Partiamo da qui, dalla Cavallerizza. Abbiamo riqualificato completamente l’area, ci sono anche delle istallazioni culturali con un progetto, ci sono i cancelli che la sera vengono chiusi. Proseguendo si passa al Bastione Maiano, anch’esso curato. Quest’anno ci sarà un’entrata da Bastione Maione e da Campo Amiata che sfoceranno il Via Saffi. Si rivoluzionerà questo aspetto, ed i lavori sono quasi terminati. Ci sarà accesso alle gallerie sotterranee, un percorso bellissimo utilizzato come attraversamento pedonale. Questo è uno dei prossimi progetti, realizzato da Comune e Regione. Al Bastione Fortezza stiamo ristrutturando il Cassero Senese (e durante la passeggiata con l’assessore c’erano a testimonianza dei lavori anche due operai)".

Ma non si ferma qui l’assessore Agresti. "Il luogo per eccellenza per gli eventi è dunque in ristrutturazione. Continuando il Bastione Rimembranza che ospita il parco, è completamente curato. Dopodichè c’è da fare un salto in Corso Carducci per risalire sulle mura per arrivare al Bastione Garibaldi dove abbiamo riaperto l’Eden e abbiamo intenzione di fare accanto alla struttura, in una zona verde un’area dedicata al fitness con attrezzature sportive istallate. Si passa al Bastione Molino a Vento, che ha tantissimo verde, curato. E se le persone si affacciano verso l’interno c’è un piccolo giardino che lo gestisce un’associazione. Per la prima volta nella storia delle mura, ci siamo posti come amministrazione l’obiettivo di dedicare uffici e risorse specifiche all’animazione delle mura".

Ma come un fiume in piena, non si ferma. "Nelle amministrazioni precedenti – ha tenuto a sottolineare l’assessore comunale – nessuno lo aveva fatto, lo abbiamo fatto io ed il sindaco Vivarelli Colonna. Ma dobbiamo crederci tutti di più, a noi spetta il compito di mantenere qualificati, puliti con manutenzione i luoghi. Abbiamo fatto un masterplan sulle mura, vorremmo fare un ponte che collegherà Bastione Rimembranza al Bastione Garibaldi. L’invito che faccio ai cittadini è vivere le mura".

Il tour guidato dall’assessore ha mostrato lo stato delle mura: pulite, curate con la manutenzione ordinaria eseguita. Un luogo tranquillo, dove poter vivere la città un po’ più vicini al cielo. Dunque, a quando una passeggiata sulle mura per tutti?

Maria Vittoria Gaviano