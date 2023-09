Alla scoperta del paese con "Road to meraviglie" tra ciaffagnoni e pici

In onda oggi alle 16.30 su Rai Premium il programma televisivo "Road to Meraviglie" dove il territorio di Manciano sarà protagonista con le sue ricette come il ciaffagnone con miele e formaggio e i pici al ragù di capriolo. In onda luoghi da sogno, storici e culturali come il Museo di storia e protostoria o gli scavi archeologici di Saturnia. Mariastella Giorlandino illustrerà i benefici di questi cibi locali mentre la nutrizionista Ileana Antonini ne spiegherà le caratteristiche organolettiche.