Alla scoperta dei mestieri antichi. I bambini diventano inventori di cose

Stimolare la creatività dei bambini, proporre attività manuali divertenti, far capire quale sia l’importanza di una corretta alimentazione ed evitare gli sprechi di ogni tipo. Per mettere insieme tutti questi obiettivi ci volevano innanzi tutto due cose: le competenze per farlo e la fantasia. Oltre ad un pizzico di coraggio, anche.

L’idea però è stata trasformata in progetto da Alessandra Corsetti (nutrizionista), Yoheily Diaz (laurea in Economia e commercio, ma che poi ha deciso di prendere il diploma in ricamo fino a diventare una professionista di alto livello) e Petra Paoli (ceramista, specializzata in didattica dell’arte e in letteratura per l’infanzia). Il laboratorio – il primo dei tanti che intendono realizzare – si chiama "Diamo il benvenuto all’Elfo" e si articola in tre sessioni che partiranno domani e riservati ai bambini divisi in due gruppi: dai 3 ai 6 anni, dai 5 ai 10 anni.

Con Petra Paoli, nello studio di ceramica "Odeon", in via Roma, potranno realizzare oggetti in ceramica che poi saranno rivestiti con i tessuti lavorati sotto la guida di Yoheily Diaz e infine riempiti con i dolcetti e i salatini preparati insieme ad Alessandra Corsetti nel negozio "Le Micro Atelyer", locale di via Fiume 3 che sarà inaugurato domani.

"Iniziamo con questo laboratorio natalizio pensato per i bambini – dicono le tre professioniste –, ma da gennaio ce ne saranno altri, anche per adulti. Il progetto, nella sua interezza, si chiama A-Misura, perché per ciascuna delle attività che saranno svolte ci sono unità di misura, che siano centimetri o grammi. L’idea è proporre in modo divertente e creativo i mestieri antichi".

Per informazioni telefonate al 331-7646737, 392-7691476 oppure 331-2898119.