Alla Sala dell’Abbondanza, concerto lirico

La Sala dell’Abbondanza diventa lo splendido scenario per un concerto lirico di grande attrazione. Il Coro polifonico Minatori Santa Barbara, l’Unione corale senese e il Gruppo corale di Piombino oggi alle 21.15 daranno vita a questo atteso concerto lirico. Con le più belle arie d’opera di Verdi e Puccini, direttore Francesco Lazzeroni al pianoforte Maurizio Morgantini (nella foto) i protagonisti della serata vogliono regalare un inizio primavera con un concerto, che farà felici non solo gli amanti del Melodramma. Il programma prevede dal Trovatore : "Vedi Le fosche notturne spoglie", poi da Macbeth : "Patria oppressa" per arrivare al quello che è uno dei momenti esaltanti di Traviata: "Noi siamo zingarelle e di Madrid noi siamo i Mattatori". Si andrà avanti inoltre con i Lombardi alla Prima Crociata e per la precisione con "O Signore dal tetto natio". Non poteva mancare ,in un concerto come quello di stasera, "Va pensiero sull’ali dorate". In chiusura altri due pezzi classici. Il primo molto amato dal fondatore del Coro, don Omero Martini, ovvero da Cavalleria Rusticana: "Gli aranci olezzano". Prima del calar del sipario da Madama Butterfly sarà eseguito il "Coro a bocca chiusa". L’ingresso al concerto lirico è gratuito.

Roberto Pieralli