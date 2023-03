Alla distilleria Nannoni presentazione del libro di Sestini su Grosseto

Alla distilleria Nannoni oggi alle 16, ad Aratrice sarà presentato il libro "Grosseto – Le 100 meraviglie + 1", scritto da Carlo Sestini, fotografie di Riccardo De Luca e edito dalla casa editrice nazionale Typimedia di Roma. Ad anticipare l’evento, al quale prenderà parte il maestro distillatore Priscilla Occhipinti e l’editore Luigi Carletti, è prevista una visita in distilleria e una degustazione dei distillati e grappe che hanno permesso a Priscilla di essere oggi riconosciuta e considerata come il più premiato maestro distillatore al mondo. "Sono molto soddisfatta di aver organizzato un pomeriggio di questo tipo – spiega la Occhipinti – per l’amicizia che mi lega a Carlo Sestini e perché la distilleria di Aratrice vuole essere anche luogo ove si promuove la cultura e si valorizza il territorio. Questa presentazione si colloca nel contesto della settimana più rosa dell’anno e infatti sarà il momento per tornare a parlare con le Donne del Vino". "E’ un onore essere inserito nel contesto degli eventi in distilleria – dice Carlo Sestini – ed ho accolto con grande soddisfazione la proposta di Priscilla". Evento gratuito, previa prenotazione al numero 0564-905204.