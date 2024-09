Ultimo appuntamento estivo con "Aperitivo a Collelungo", l’escursione guidata insieme alle guide del Parco della Maremma. Venerdì ritrovo alle 19 nel Centro visite di Alberese poi la partenza verso Collelungo per un aperitivo al tramonto con prodotti locali (e con la possibilità, per chi vorrà, di fare un tuffo in mare). Passeggiata senza difficoltà: 3 chilometri da percorrere e 4 ore la durata dell’escursione. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare allo 0564 - 393238.