Al via una serie di laboratori di teatro per bambini con Giorgio Rossi

Un laboratorio di teatro per bambini e bambine a cura di Giorgio Rossi, co–fondatore nel 1984 della Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 30 anni‚ hanno lavorato oltre 400 danzatori e non, che via via hanno trovato lavoro nelle maggiori compagnie di teatro danza italiane e europee. Lo ospita domenica il teatro Fonderia Leopolda. A seguire, alle 17, si terrà lo spettacolo "Esercizi di fantastica", che ha vinto il premio della Giuria e premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021. L’appuntamento è dalle 15 alle 16.15 nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda. L’ingresso è gratuito e comprende un massimo di venti iscrizioni. La prenotazione è consigliata all’ufficio Iat di via Roma 49 (0566.52012, dal martedì alla domenica: 10-12.30 16.30-19). Il laboratorio, attraverso un approccio diretto e attivo di gioco e danza, avvicinerà il pubblico dei più piccoli (dai 5 ai 10 anni) e i loro genitori, a sentire ed esprimere lo stupore del proprio essere danzante in relazione ad una nuova modalità di dialogo con sé e con l’altro. Lo spettacolo "Esercizi di fantastica" è di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e Giorgio Rossi con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti (dai 4 anni - durata 50’). Lo spettacolo racconta, attraverso la danza e il movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Il pomeriggio di domenica fa parte del progetto "Domeniche a teatro", in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Adulti e bambini hanno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in Teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità prima della visione dello spettacolo. Il progetto è nato l’anno scorso con l’intento di creare sinergie con realtà e spazi sia del territorio, che con professionisti del settore, per offrire alle famiglie un servizio culturale di più ampio respiro.