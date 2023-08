Al via oggi la sagra del Tortello maremmano Con il Follonica Gavorrano ce n’è per tutti i gusti Da oggi a domenica a Bagno di Gavorrano torna la Sagra del Tortello Maremmano e della Bistecca. Un'occasione per gustare specialità locali e conoscere i giocatori della rosa del Follonica Gavorrano per la stagione 2023-24. Serate musicali, ballo e tanto divertimento.