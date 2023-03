Al "Summer Nights" c’è Massimo Ranieri

Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo". Il tour farà tappa il 12 agosto al "Follonica Summer Nights" al Parco Centrale (in via Massetana) a cura di Leg Live Emotion Group. Prevendite aperte da oggi dalle 16 su Ticketone. Dopo più di 800 repliche di "Sogno e son desto" ecco un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del premio della critica a Sanremo 2022, "Lettera di là dal mare". Ascolteremo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo album. Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una band di musicisti inedita.