"Al lavoro per formare altre nuove operatrici"

Il Centro antiviolenza Olympia De Gouges è presente a Grosseto e nella provincia dal 1999 e affronta il tema della violenza maschile sulle donne. Le donne del centro accolgono le vittime di violenza e le aiutano, le sostengono, le accompagnano e, tenendole per mano, le guidano attraverso il complicato e faticoso percorso che, riconoscendo i bisogni e gli interessi della donna, consente di produrre autodeterminazione e stimola all’autonomia e all’empowerment. La formazione delle operatrici di accoglienza e delle volontarie rappresenta un punto fermo nella mission dei centri antiviolenza. Periodicamente vengono organizzati corsi di livelli diversi, dedicati alle une e alle altre, per permettere di essere sempre in grado di riconoscere le molteplici sfaccettature della violenza. Organizzare eventi è un altro importante impegno dei centri per prevenire il problema: tenere accesi i riflettori, sensibilizzare le nuove generazioni, formare gli insegnanti per riconoscere i segnali della violenza tra i giovanissimi e le giovanissime. E per finire creare eventi finalizzati alla ricerca di fondi per poter sostenere le donne e i loro figli e figlie che, soprattutto nell’emergenza, si trovano ad aver bisogno di tutto. "Lavoriamo molto sui bandi e sui progetti che permettono la sopravvivenza dell’associazione e dei centri antiviolenza – sottolinea la presidente Sabrina Gaglianone – perché quello che arriva dalle fonti pubbliche e dalla 119 non è sufficiente per tutto ciò che facciamo. In questi giorni abbiamo delle attività di formazione grazie alla fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze. Ci siamo concentrati anche sul rafforzamento della rete antiviolenza, che è un tema complesso. Inoltre stiamo lavorando sulle problematiche che emergono dal seguire donne che arrivano da altri Paesi. Stiamo inoltre portando avanti un progetto sulle scuole assieme alla Provincia di Grosseto, con la primaria e la secondaria di primo e secondo grado, assieme a Irene Paoletti e al suo gruppo di teatro. Stiamo programmando una nuova formazione per le nuove operatrici, oltre al lavoro di accoglienza con le donne che si rivolgono al centro". Per quanto riguarda i numeri di telefono, il numero verde antiviolenza è il 1522, mentre il numero di emergenza Grosseto è il 348.0992098 e quello di Orbetello il 348.9376554.

Andrea Capitani