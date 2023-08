Al "Disco Village" c’è la musica hip hop di "Villabanks"

Questa è sicuramente la sua estate. Al Disco Village oggi c’è Villabanks: l’hitmaker della musica hip hop italiana ha due brani che in questi mesi sono riusciti a centrare il segno facendolo scalare le classifiche italiane. Il primo singolo è "Giochi", un testo che parla d’amore in cui Villabanks si mette a nudo. Il secondo è "Caramelo" la hit che vede al suo fianco due top player della scena hip hop italiana e internazionale. L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23.