Aiuti alle popolazioni colpite dall’alluvione La solidarietà di "Finanzia & Friends"

Torna l’annuale evento targato "Finanzia & Friends Team" organizzato da "Lux Events di Klaudjo Viska". L’appuntamento è per domani a Grosseto, allo stadio "Carlo Zecchini". Ci sarà la partita di calcio "Il cuore di Grosseto per gli amici dell’Emilia Romagna" che vedrà protagonisti il Finanzia & Friends Team, la Nazionale Italiana Artisti Tv e una rappresentativa di Artisti Grossetani. Il Finanzia & Friends Team agli ordini di mister Umberto Schiattarella, coadiuvato dai due team manager Francesco Gara e Stefano Menato, vedrà in campo lo storico capitano del Grosseto Gigi Consonni, l’ex calciatore Alessio Bifini (Grosseto, Fiorentina), l’assessore alla Sicurezza del Comune di Grosseto Riccardo Megale e l’amico Charlie Gnocchi, storica colonna portante degli eventi targati Finanzia & Friends, conduttore e autore televisivo. In questa edizione assumono particolare rilevanza i giocatori "soci" del Finanzia & Friends, tutti appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate. Tra loro ci sono "soci" che in prima persona hanno di recente svolto attività di soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione. Le stesse popolazioni che il Team con questo evento aiuterà. La Nazionale Italiana Artisti Tv, agli ordini di mister Osvaldo Bresciani, vedrà tra i suoi calciatori, coperti dal più stretto riserbo a causa dei vari impegni professionali degli artisti, molte stelle televisive. La squadra degli Artisti Grossetani, agli ordini di mister Alberto Mariani, vedrà tra i suoi calciatori due sindaci della Nazionale, il giornalista Carlo Sestini, gli ex calciatori Daniele Federici (Inter, Grosseto, Frosinone), Mirko Pieri (Grosseto, Perugia, Udinese, Sampdoria, Livorno) e Gianluca Presicci.