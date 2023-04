Aiuti alle famiglie Bonus idrico, si parte Pronto il bando per partecipare

Il Comune in aiuto dei cittadini. Quasi 20mila le famiglie sul territorio provinciale con un Isee inferiore ai 15mila euro, 8mila delle quali nel Comune di Grosseto. Questo il quadro che conferma la difficile situazione congiunturale purtroppo diffusa in tutto il nostro Paese e anche la Maremma non è esente. Ed è proprio per questo motivo che la misura presentata proprio ieri dagli scranni del Consiglio comunale riguarda il sostegno economico relativa al "Bonus idrico integrativo", attraverso il quale le cosiddette utenze deboli avranno accesso ad agevolazioni economiche in bolletta. Agli aventi diritto sarà erogato un contributo compreso tra l’importo minimo corrispondente ad un terzo dell’importo annuo 2022 e la corresponsione del 100% dell’intero consumo idrico riferito allo stesso anno. I fondi andranno a sostegno dei cittadini residenti nel Comune di Grosseto e verranno assegnati tramite un bando – che verrà pubblicato mercoledì prossimo – gestito congiuntamente dal Comune e dell’Acquedotto del Fiora.

"Si tratta di ulteriori aiuti che abbiamo scelto di fornire alle famiglie – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi –. L’Amministrazione, ben cosciente della situazione congiunturale purtroppo diffusa in tutto il Paese, ha scelto di mettere a disposizione i propri uffici per andare incontro ai cittadini. Per questo si è detta disponibile a collaborare alla gestione delle pratiche che perverranno".

Ad esporre nel dettaglio il Bonus Sociale Idrico Integrativo, è intervenuto il presidente dell’Acquedotto del Fiora Roberto Renai.

"Il nostro impegno a favore dei bisogni della comunità è massimo – spiega il presidente Renai – e il bonus idrico integrativo è una misura concreta a sostegno delle famiglie, a maggior ragione in questa complessa fase economica e sociale. Ringrazio il sindaco Vivarelli Colonna e tutta l’Amministrazione comunale per la costante e proficua collaborazione, insieme si è più forti nel sostenere le necessità dei cittadini".

Per presentare domanda sarà necessario visitare il sito del Comune di Grosseto.

"Si tratta veramente di una cosa alla quale stavamo lavorando da tempo – dicono ancora – e che farà molto bene a tutte quelle persone che si trovanmo in difficoltà economiche. E purtroppo sono sempre di più".