Aiuti a "La Farfalla". Ecografo portatile e nuove pergole

Intorno alla struttura "Villa Elena", in via Cimabue, ormai c’è un vero parco. All’interno, appena si varca la porta d’ingresso ci sono degli amici, volontari e personale. Sensibili, sorridenti e uniti per garantire a chi accede il massimo nelle cure. L’associazione La Farfalla, da anni impegnata nel supporto ai malati oncologici e nelle cure palliative, continua a rafforzare il suo lavoro. Grazie a un contributo del valore complessivo di circa 13mila euro, di cui 10mila euro provenienti dal Bando Bucalossi e 3mila euro cofinanziati, l’organizzazione si è dotata di un ecografo portatile. Questo strumento sarà fondamentale per effettuare screening sia nella sede di Grosseto, sia nelle frazioni sprovviste di ambulatori, oltre che a domicilio per le persone con difficoltà motorie o impossibilitate a spostarsi.

Oltre all’acquisto dell’ecografo, sempre grazie allo stesso bando dello scorso anno, l’associazione ha potuto realizzare pergole allestite per tre dei cinque appartamenti autonomi situati nella struttura di Grosseto. Ieri è stata inaugurata una quarta pergola donata da Medical Group.

"Abbiamo intenzione di coprire tutti i monolocali per far sì che le strutture siano sempre più riparate – dice Roberto Martinelli –. Il parco è quasi finito, questa estate sarà pronto anche per ospitare eventi. La nostra idea è darne la disponibilità ai cittadini grossetani". "Lavoriamo con passione – dice la presidente Loriana Landi – e ci dedichiamo volontariamente a portare avanti questo immenso impegno e questi momenti sono gratificanti". "Cerchiamo di dare il nostro contributo dove possiamo – afferma Alessandro Giglio, Ceo di Medical Group – e in questo caso è un inizio. Vogliamo ancora aiutare La Farfalla".

"C’è sempre un progresso – afferma il sindaco Vivarelli Colonna – in un luogo dove si fornisce un supporto importantissimo, dove tante persone che accedono vengono da tutta Italia. Laddove si porta del bene, si uniscono le persone". "Questa associazione è un’eccellenza per i servizi che offre – afferma l’assessore comunale Fabrizio Rossi – per le idee e innovazioni che porta nella città. C’è la qualità, sono un’eccellenza nazionale".

Maria Vittoria Gaviano