Ai Pescatori: "Le donne raccontano"

L’impegno dei "Pescatori" per il sociale e per la difesa delle donne e dei loro diritti. Resta aperta sino a quest’oggi, quando si concluderà con la cena con inizio alle 20, la rassegna culturale e sociale "Le donne raccontano", promossa ed organizzata, nella sede delle peschiere comunali di Orbetello Centro, dalla cooperativa "I Pescatori", in paternariato con associazioni culturali ed artistiche del territorio. Il tutto unitamente a una esposizione permanente di Aziende biologiche di questo comprensorio specializzate nella produzione di vini, olio, miele, marmellate, formaggi. Mostra artistica e rassegna allestite nella antica piazzetta spagnola delle peschiere comunali di Orbetello, in riva alla laguna di ponente. "Una rassegna da noi organizzata – ricorda il presidente dei Pescatori, Pier Luigi Piro – in concomitanza con Gustatus, per dare un contributo anche di tipo sociale a questo periodo dell’anno, con le donne che raccontano le loro esperienze e la storia delle loro battaglie, che hanno portato alla parità dei diritti con gli uomini, al voto elettorale, fino all’isituzione del Codice rosa. Un contenitore importante questa rassegna organizzata dai Pescatori di Orbetello, una tre giorni di arte e cultura – aggiunge Pier Luigi Piro– che abbiamo abbinato a sociale, arte, cultura, spettacoli ed eventi, oltre ovviamente alla buona tavola. Chiudiamo oggi con la serata speciale ‘Insieme Donna’, cena con prodotti tipici di Orbetello e raccolta fondi per il Centro antiviolenza della Costa d’Argento Olympia De Gouge". La cena costa 30 euro a persona, con parte del ricavato destinato a questa iniziativa del centro contro la violenza sulle donne e sulla prevenzione in questo difficile e complesso contesto del rispetto della persona umana sia donna, che uomo. Prenotazioni per la cena sociale raccolta fondi: 0564/860611. Fra le associazioni presenti, Acli terra, Centro antiviolenza della Costa d’Argento Olympia De Gouge, Bastogi Libreria, Laguna ed Arte.

Michele Casalini