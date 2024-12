Ai bordi dell’Aurelia trovato un lupo ferito

Lo hanno trovato ferito in maniera molto grave a bordo strada, sull’Aurelia, nella zona del ponte sull’Ombrone", a poche centinaia di metri dal centro abitato di Grosseto. A prima vista è sembrato a tutti un lupo, forse urtato da un’auto in transito. A confermare che quell’animale ferito era un predatore, tra l’altro un giovane esemplare, è stato un medico veterinario della Regione, che è stato chiamata dai Vigili del fuoco che hanno soccorso l’animale. In collaborazione con il personale del servizio comunale per il recupero dei randagi il lupo è stato prima sedato e poi trasferito in una clinica veterinaria idonea per valutarne le condizioni di salute. Si tratta di uno dei primi esemplari trovati vicino alla città di Grosseto a dimostrazione che i predatori, con l’approssimarsi della stagione fredda, si avvicinano alle città per cercare cibo.