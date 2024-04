Aggressioni in negozi e market. Semina il panico in città. Processo e perizia psichiatrica

Era stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di lesioni aggravate dopo le aggressioni che aveva messo in atto in alcuni supermercati e punti vendita della città la scorsa settimana. Si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana di 25 anni che si era reso responsabile di alcuni comportamenti aggressivi.

L’uom aveva seminato il panico in città: ieri mattina è stato processato per direttissima al tribunale di Grosseto e il giudice Marco Bilisari, dopo la convalida dell’arresto, ha diposto che come misura cautelare dovrà lasciare la provincia di Grosseto. Per lui infatti il giudice ha deciso il divieto di dimora. L’uomo, su richiesta dell’avvocato difensore Domenico Fiorani, sarà sottoposto a perizia psichiatrica per capire se è in grado di intendere e di volere. L’incarico è già stato affidato al dottor Paolo Iazzetta. Il 25enne ha comunque risposto alle domande del giudice: ha detto che era confuso e ha chiesto scusa, dicendosi dispiaciuto di quello che aveva fatto. L’incarico sulla perizia sarà conferito il prossimo 7 maggio. Intanto il ragazzo dovrà lasciare Grosseto.

Il 25enne nigeriano aveva iniziato la sua settimana di follia al centro commerciale Maremà: era entrato in negozi di telefonia della galleria chiedendo per chiedere delle Sim diverse. Alle risposte negative, perchè non aveva i requisiti, aveva iniziato a minacciare ed inveire contro i commessi. In un caso aveva anche spaccato gran parte delle suppellettili del negozio.

Ben più grave quello che era accaduto di fronte ad un supermercato di fronte alla stazione ferroviaria: dopo aver inveito nel parcheggio contro alcuni passanti aveva anche ferito con un bastone tre persone dopo un’azione improvvisa.

Erano arrivati i carabinieri che lo avevano fermato e immediatamente arrestato.