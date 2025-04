Picchiata in strada per la borsa, aggredita in pieno giorno: “Ora sono terrorizzata”

Grosseto, 29 aprile 2025 – Aveva il cappuccio, i guanti neri e il passamontagna. Si è velocemente diretto verso l’auto dalla parte del passeggero per prenderle la borsa ma quando lei lo ha visto ha cercato di fermarlo. E a quel punto lui l’ha colpita con due pugni, riuscendo a strappare la borsetta dalla sua mano. Poi è fuggito in auto insieme ad un complice, che lo aspettava poco distante.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa in via Belgio. Protagonista, suo malgrado, una parrucchiera grossetana, molto conosciuta, Daniela, che è ancora sotto choc. Lo stesso giorno ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Ha anche deciso di rifare tutte le chiavi del negozio dove lavora, compresa quell’auto. Il motivo? Perchè teme che possa accadere di nuovo. Ed è proprio la donna a raccontare il fatto.

“Stavo andando in auto – racconta Daniela – sono salita ed ho appoggiato la borsa sul sedile del passeggero. Non ho fatto in tempo a mettere in moto, quando quest’uomo, all’apparenza giovane, ha aperto lo sportello e ha afferrato la borsa. Aveva un cappuccio in testa, passamontagna e guanti. E una tuta nera da ginnastica. Ho cercato di trattenere la borsa che nel frattempo aveva preso. E mi sono beccata due cazzotti in faccia”. La donna ha anche avuto l’impressione che quel ragazzo la stesse aspettando.

“Per il dolore – aggiunge la donna – ho mollato la borsa e lui è riuscito a scappare a piedi. ma lo hanno visto in tanti perchè ho iniziato ad urlare e tanta gente si è affacciata alla finestra”. In borsa aveva un dispositivo di tracciamento della Apple. “Ho seguito sul telefono lo spostamento della borsa – ha proseguito – prima verso Marina poi nella zona del Maremà. Ho fatto denuncia ai carabinieri e sono partite le ricerche”. Per il momento le indagini vanno avanti ma del rapinatore nemmeno l’ombra. La donna chiude: “Ho bloccato le carte ma, oltre che all’aspetto economico, c’è anche quello della vita di tutti i giorni. Quell’uomo non ha avuto paura di niente: mi è salito in auto e mi ha picchiato per prendere la borsa. A due passi da casa con la gente in strada. Se devo essere sincera non mi sento più al sicuro”. I carabinieri hanno alcuni indizi in mano su cui stanno lavorando.