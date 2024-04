Agente di polizia municipale. Domande entro il 16 aprile

Il Comune di Piombino ha pubblicato un avviso selezione pubblica per Agente di Polizia Locale

È stato pubblicato un avviso di selezione pubblica - con applicazione della riserva per le forze armate. - per l’assunzione di unità di personale a tempo pieno e determinato nell’area degli Istruttori con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” – per i comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto, Castagneto Carducci e Bibbona.

Sarà possibile presentare domanda fino al 16 aprile 2024 esclusivamente mediante Portale del Reclutamento InPA. È già disponibile il calendario d’esame: l’unica prova scritta è prevista per il giorno 23 aprile 2024, nel Palazzetto dello Sport Falci in via Ferrer n. 65 a Piombino.