Affitti brevi e difesa del risparmio

Doppio appuntamento oggi per per Confesercenti.

Stamani, a Follonica, un incontro rivolto ai B&B, affitti turistici brevi e affittacamere dal titolo "Reputation: Reputazione come incide sul fatturato e sulle scelte dei clienti. Gestione del cliente come migliorare l’accoglienza e il rapporto con gli ospiti".

L’incontro si svolgerà a partire dalle 10 nella sede di Confesercenti.

A parlare saranno Giancarlo Dell’Orco (nella foto), presidente provinciale Aigo Confesercenti; Marco Nicosia ceo e fondatore di www.full-price.it, società che si occupa di sviluppo nel settore extra alberghiero; Maila Bettaccini responsabile turismo Confesercenti Toscana, che illustrerà le modifiche normative regionali in via di approvazione riguardanti il sistema degli affitti turistici brevi; Elena Insabato, commercialista di Confesercenti che parlerà dei principali obblighi fiscali in capo al property manager.

Nel pomeriggio (alle 15, nella sede cittadina , in via dei Barberi) l’incontro sarà organizzato da Fipac per parlare della "gestione e la difesa del risparmio grazie alla consulenza indipendente, finanziaria ed energetica".

A parlare saranno Alberto Pecchi, presidente provinciale Fipac; Mirko Barbato, consulente finanziario; Massimiliano Pratesi, amministratore unico di Energiachiara.it