Uccise la moglie con 27 coltellate, ergastolo a Adrian Luminita

Madalina e Adrian Luminita in un momento felice della loro vita

Articolo : Delitto in villa a Capalbio: "Madalina uccisa con 28 coltellate"

Articolo : Omicidio nella villa in Maremma, Madalina uccisa a coltellate dal marito, arrestato

Articolo : Femminicidio in villa: lutto cittadino a Capalbio

Per approfondire :

Grosseto, 22 luglio 2022 - Ergastolo. È la pena inflitta dalla corte di assise del tribunale di Grosseto (Adolfo di Zenzo presidente e Laura Previti a latere) a Adrian Luminita, l'uomo che il 6 dicembre del 2020, con 27 coltellate, uccise la moglie, Madalina Luminita, al culmine di una lite furibonda per gelosia nella dependance di una villa a Pescia Fiorentina, nelle campagne di Capalbio (Grosseto), dove lavoravano come custodi.

L'uomo è stato anche condannato a risarcire la famiglia della moglie con un milione di euro. Il pm Valeria Lazzarini, come riportano le cronache locali, aveva chiesto l'ergastolo perché l'uomo "si è consegnato e ha confessato perché non aveva alternative". L'uomo, dopo aver ucciso la donna, aveva anche tentato di dare fuoco al cadavere per cancellare le prove.