"Adinolfi si congeda da Grosseto: "La Maremma nel cuore". Al suo posto Arena"

"Si arriva con gioia e si parte con la tristezza". Inizia così il suo saluto il colonnello Giuseppe Adinolfi, comandante provinciale dei carabinieri che da lunedì assumerà un nuovo incarico a Roma, prima di diventare il responsabile della protezione dei dati dell’Arma dei carabinieri, ovvero il Garante per la privacy. Ma la Maremma gli è rimasta nel cuore. "Lascio una terra fantastica in cui sono stato benissimo – prosegue –. Ma il mio non è un addio, ma un arrivederci. Questa terra la saluto solo come comandante, ma non come cittadino. La bellezza dei posti e la schiettezza delle persone mi sono rimasti nel cuore". Il suo posto verrà preso da Sebastiano Arena. "Lascio il mio posto con la tranquillità di quello che ha fatto il massimo ogni giorno – saluta Adinolfi – ovviamente i risultati li giudicheranno i cittadini. Ho la certezza di averci messo il cuore e di non aver svolto solo una mansione di ufficio. Il nuovo comandante saprà fare meglio e più di me, perché le basi sono buone".