Addobbo a Porto Ercole. Maxi Cometa all’uncinetto all’ingresso del centro

Una mega stella cometa fatta all’uncinetto. È stata posizionata a Porto Ercole sopra la Porta Senese che conduce al centro storico, dove si terrà il tradizionale presepe vivente il 26 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio, partendo da piazza Santa Barbara attraverso i vicoli del paese vecchio. L’ingresso sarà libero dalle 16,30 alle 19, passando per un percorso indicato tra i personaggi classici del presepe, dalla reggia di Erode, dall’accampamento dei soldati romani fino alla grotta di Betlemme, insieme ai Magi e ai pastori. Il comitato e la parrocchia sono già al lavoro per l’allestimento, mentre decine saranno i figuranti che parteciperanno alla kermesse. Quest’anno con un ingresso particolare, grazie a un gruppo di donne tutte legate da una passione comune: l’arte dell’uncinetto. Ogni anno, durante le festività natalizie, si riuniscono per creare insieme decorazioni uniche e speciali. Quest’anno, però, hanno deciso di realizzare qualcosa di davvero straordinario: una stella di Natale gigantesca, ricca di colori e di dettagli. "Le donne hanno iniziato a lavorare con fervore – racconta Angelo Nieto, presidente del comitato presepe vivente –. Hanno lavorato con filati di ogni colore, intrecciando fili di lana rossa, verde e dorata. Ognuna di loro ha portato il suo tocco personale: chi ha aggiunto un motivo floreale, chi una decorazione in pizzo, chi colori infiniti. Il lavoro non è stato facile, ma la determinazione di queste donne, che hanno affrontato molte sfide nella vita, è stato ed è incrollabile. Dopo settimane di impegno, la stella di Natale ha cominciato a prendere forma. Un’opera d’arte che riflette non solo la loro abilità, ma anche i legami che si sono creati nel corso degli anni. Finalmente siamo giunti al giorno della sua esposizione. La stella, scintillante e maestosa, brilla sotto le luci natalizie, e il cuore di Porto Ercole si riempie di gioia e meraviglia". Un valore aggiunto, quindi, per le festività portoercolesi e per il presepe vivente. "La stella di Natale è un simbolo di comunità, di amore e di tradizione – sottolinea Nieto –. Un faro di speranza durante le festività. Grazie al loro impegno, il Natale a Porto Ercole non sarà solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per onorare il passato e guardare al futuro insieme".

Andrea Capitani