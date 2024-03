Addetti alla reception e contabilità di base

Per la prossima stagione estiva, nel Comune di Castagneto Carducci, si cercano addetti/e al ricevimento per attività di accoglienza, contabilità di base, supporto clienti. E’ richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore e conoscenza della lingua inglese. Contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi con orario full time. Per candidarsi utilizzare il Portale Toscana Lavoro oppure inviare il proprio curriculum aggiornato a [email protected] indicando nell’oggetto il n. di prot. 219216. Tipologia contrattuale: lavoro a tempo determinato. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Castagneto Carducci : Durata contratto: 7 mesi. Competenze professionali richieste: preferibile esperienza nel settore specifico. Offerta proposta da: Centro per l’Impiego di Rosignano marittimo tel:05519985092 email:[email protected]. Data scadenza dell’offerta: 29/03/2024.