Addetti ai punti vendita. Selezione per 30 posti

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ha attivato per conto di un’importante catena di fast food una ricerca per addetti da impiegare in alcuni punti vendita presenti in Toscana: la ricerca riguarda 30 posizioni da addetto fast food per i punti vendita di Lucca, Prato, Barberino del Mugello), Campi Bisenzio, Livorno e Pisa. L’azienda offre un contratto di lavoro part-time, per 18/24 ore settimanali distribuite su turni, nella cornice del Ccnl pubblici esercizi, livello 6, con tredicesima e quattordicesima. Al candidato non viene richiesta esperienza nel settore, ma sarà fondamentale essere automuniti. Le ricerche di personale sono gestite dalla filiale e-work di Lucca. inviare CV, a [email protected] Per info e dettagli chiamare il 3279670063.