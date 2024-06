Acquario Mediterraneo. Orario di apertura e costo dei biglietti

L’acquario Mediterraneo dell’Argentario, situato sul Lungomare dei Navigatori di Porto Santo Stefano e gestito da Accademia Mare Ambiente, fino a domenica osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Per informazioni: 0564.815933 e [email protected]. Il costo del biglietti per visitare l’acquario è di 5 euro. Previsto il biglietto ridotto di 2 euro per gli over 65, per i bimbi dai 5 ai 12 anni, residenti e diversamente abili.