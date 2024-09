Acquario comunale dell’Argentario. Conoscere il mare per rispettarlo. Laboratori per gli studenti

Un vero e proprio percorso didattico utile per favorire l’apprendimento di concetti fondamentali per la comprensione degli equilibri che caratterizzano il Mediterraneo. L’Accademia Mare Ambiente, all’Acquario comunale dell’Argentario, propone tante iniziative per gli studenti nell’anno scolastico 2024-25, a partire dai laboratori per le scuole elementari, medie e superiori. Una delle eccellenze del territorio è proprio la struttura situata sul lungomare dei Navigatori, inaugurata nel 2001 proponendo una ricostruzione fedele degli ambienti caratteristici dei fondali che lambiscono le coste del promontorio di Monte Argentario, in modo che il visitatore possa provare le bellissime sensazioni che ogni sub sperimenta quando si immerge.

Si va da 10 a 50 metri di profondità e le vasche sono 17 di cui 7 panoramiche, che hanno una capienza che va da 2.000 a 20.000 litri, per un totale di circa 50.000 litri d’acqua di mare. Tra le tante attività c’è l’attenzione verso i bambini. In particolare, nei laboratori per la scuola primaria si parlerà del cavalluccio marino, un laboratorio consigliato per le classi prima e seconda, scoprendolo attraverso immagini, filmati e giochi. Ma anche molluschi marini, un laboratorio consigliato per le classi terza, quarta e quinta. Apprendisti biologi marini crescono nel laboratorio attrezzato con le strumentazioni necessarie a un vero professionista. E, inoltre, spazio a "+ mare - plastica!", perché plastica e microplastica sono sempre più presenti nel nostro mare, causando danni all’ambiente e agli organismi marini. Per la scuola media ci sarà un laboratorio di malacologia per conoscere le caratteristiche e le peculiarità delle principali specie di molluschi del Mediterraneo; dalla laguna al mare, un laboratorio per delineare le principali caratteristiche chimico-fisiche che contraddistinguono gli ambienti marino e lagunare; apprendisti biologi marini, un’esperienza pratica nel laboratorio attrezzato; inquinamento no grazie: salviamo il nostro mare, un laboratorio di ecologia marina. Per la scuola superiore, vista la vicinanza con la Laguna di Orbetello, ci saranno tre percorsi: dal mar Tirreno alla laguna di Orbetello, biologia marina e lagunare ed ecologia marina e lagunare.

Andrea Capitani