Accordo di Sponsorizzazione Conad a Castiglione: Gli Allievi Vestiti con Stile

Conad diventa sponsor della società di calcio Asd Castiglionese, vestendo i giocatori della squadra Allievi, costituita dagli atleti che sono nati negli anni 2007, 2008 e 2009.

Grazie al contributo erogato da Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto, è stato infatti possibile acquistare l’occorrente per la nuova squadra che si è appena costituita, fornendo ai calciatori la divisa di rappresentanza, il completo della partita e l’abbigliamento sportivo per l’allenamento, dalle maglie, ai pantaloncini, e poi giubbotti e borsoni che riportano il marchio Conad.

"La collaborazione tra i supermercati Conad di Grosseto e Asd Castiglionese – dice Paolo Degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale – è un esempio di come le aziende locali possano svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo e nel sostegno delle attività sportive giovanili, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità".

"Accogliamo con entusiasmo e gratitudine la sponsorizzazione di un brand così importante – ha commentato il vicepresidente della Asd Castiglionese, Roberto Corsi – anche perché è il primo anno che siamo riusciti a ricostruire la squadra Allievi su cui puntiamo molto. Per noi significa investire nel futuro. Questo sostegno rappresenta un’opportunità straordinaria per rinforzare il settore giovanile della nostra società e mettere i giovani atleti nella condizione di crescere e svilupparsi in un ambiente supportato e stimolante". "Siamo lieti di supportare i giovani talenti locali – aggiunge Degli Innocenti –, perché crediamo nel valore dello sport come mezzo educativo e formativo. Questa nuova partnership ha un valore che va oltre la sponsorizzazione".