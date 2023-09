Giovane accoltellato al collo in strada: è grave

Grosseto, 21 settembre 2023 – Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in strada in via della Pace a Grosseto. Da quanto emerso, l'uomo di nazionalità magredina sarebbe stato aggredito da un altro straniero nel corso di una lite davanti a una pizzeria.

Il 25enne, che sarebbe stato seduto al tavolo del locale, sarebbe stato aggredito da più persone mentre un'altra avrebbe iniziato a picchiarlo e poi lo avrebbe accoltellato al collo.

L'aggredito è rimasto a terra ferito, ed è stato soccorso e portato all'ospedale cittadino Misericordia in gravi condizioni. Gli altri che hanno partecipato all'aggressione sono poi fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Al centro potrebbe esserci un regolamento di conti nel gruppo di stranieri. Sull'aggressione indaga la polizia.