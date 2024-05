Abio festeggia i 20 anni: "Sempre con i bambini"

Attraversare un arcobaleno di palloncini e ritrovarsi immersi nel magico mondo di Abio. Un arco capace di scacciare via ogni pensiero di troppo con la semplicità di un sorriso. Questo lo scenario vissuto in piazza Dante per festeggiare un compleanno importante. Abio ha compiuto vent’anni, tutto tempo dedicato dai suoi volontari ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Misericordia. E il modo migliore per farlo? Organizzando una grande festa. La piazza cittadina si è animata con lo spirito che accompagna i volontari: il saper far spuntare il sorriso in volto e la voglia di stare insieme. Quindi dopo aver tirato "una torta in faccia" ai volontari, tanti altri giochi è intrattenimento come il tira barattoli, un laboratorio "mani in pasta", c’erano anche delle papere per diventare pescatori, una parete tutta da dipingere e davanti alla Provincia una mini porta da calcio. Poi c’era anche chi si è trasformata in una farfalla, con l’immancabile truccabimbi. Un successo, con tantissimi bambini e genitori che ha dovuto cedere ad un po’ di panna nella faccia.

"Abbiamo voluto stare tutti insieme, in una giornata di festa – dice Stefania Guarrera, presidente Abio –. Con i bambini, per i bambini".

E tutto il ricavato sarà destinato al progetto "Il bambino al centro" che vedrà l’umanizzazione pittorica del reparto di pediatria del Misericordia. Perché Abio non è solo un’associazione di volontari che supportano il bambino e le loro famiglie in momenti difficili, è un gruppo unito che idea progetti ed eventi sociali per raggiungerli.

Maria Vittoria Gaviano