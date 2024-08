A Vetulonia inizia la grande festa. Domani il tradizionale Palio dei Ciuchi

A Vetulonia è tempo di "Palio dei Ciuchi". I festeggiamenti per la 72esima edizione inizieranno oggi e domani il colu con il Palio. Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale, poiché ci riporta agli anni ’50, un periodo ricco di fascino e tradizioni, quando fu organizzato il primo palio del paese. Il programma prevede oggi alle 16 la "Corsa nella Storia". I giovani contradaioli riporteranno in vita il primo palio con giochi a tema come la corsa del palio con casacche e ciuchi finti. Alle 17 la rievocazione del gioco della "Palla Eh". In piazza Principe Umberto I, si terrà la rievocazione di un gioco tradizionale, organizzata in collaborazione con l’associazione "Palla Eh" di Vetulonia. Alle 21 processione in onore della Madonna del Buonconsiglio. Un momento di devozione e tradizione, che attraverserà le vie del paese. Il clou sarà domani: alle 9.30 rivelazione del drappo, benedizione e Messa. La mattina inizierà con la cerimonia di rivelazione del drappo dipinto da un artista sconosciuto fino al momento della rivelazione, seguita dalla benedizione e dalla Messa. Alle 15.30 corteo storico. Un corteo accompagnato dai tamburini e dalla società filarmonica "Città di Grosseto" attraverserà le vie di Vetulonia, ricreando l’atmosfera del passato. Il "Palio dei Ciuchi" partirà alle 18. La 72esima edizione sarà il culmine dell’evento con la gara tanto attesa tra le quattro contrade Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre, seguita dalle premiazioni e dall’"aperipalio" che si svolgeranno alla Casa del Popolo.